Alertan por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 90 km/h

Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas de variada intensidad que afectarán la región durante la noche y la madrugada de hoy.

Según el informe oficial, se prevé la presencia de tormentas acompañadas de fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, intensas precipitaciones y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población circular con precaución, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.