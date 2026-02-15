Bajo el Cucú, el amor tuvo su propia banda sonora

El Reloj Cucú marcó anoche algo más que la hora. Marcó el pulso de una ciudad que se reunió frente a su ícono más emblemático para dejarse envolver por la música y celebrar el 14 de febrero.

La Orquesta Sinfónica Municipal desplegó un repertorio de baladas románticas que flotaron en el aire tibio de febrero. Las luces, el murmullo del público y el cielo despejado construyeron una escena íntima a cielo abierto, donde cada melodía parecía encontrar su destinatario.

Parejas tomadas de la mano, familias sentadas sobre la vereda y turistas sorprendidos por la propuesta compartieron una velada distinta en pleno centro. El violín y los acordes orquestales le dieron forma a una noche donde la música fue lenguaje y encuentro.

La iniciativa formó parte de la agenda cultural municipal con acceso libre y gratuito, sumando una nueva postal nocturna en el corazón de Villa Carlos Paz.