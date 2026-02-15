Capilla del Monte vive un Carnaval con ocupación plena y récord de visitantes

Capilla del Monte vive el “finde largo” de Carnaval a sala llena, con ocupación prácticamente total y miles de visitantes que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país. El destino serrano se consolida así como uno de los más elegidos para disfrutar del fin de semana largo en el valle de Punilla.

Desde el viernes al mediodía comenzó a notarse el incesante movimiento turístico, con la llegada de ómnibus de larga distancia y un intenso flujo vehicular por la Ruta 38. Entre el viernes y el sábado se completó la capacidad hotelera y de alojamientos alternativos, marcando uno de los picos más altos de la temporada estival.

El escenario responde a la consolidación de “Veranizate”, la propuesta impulsada por el municipio para sostener la actividad más allá de los tradicionales picos de enero y febrero, con una agenda que combina espectáculos, cultura y recreación.

Estrategia efectiva

La estrategia delineada por el intendente Fabricio Díaz permitió encadenar dos fines de semana consecutivos con altos niveles de ocupación, tras el desdoblamiento del cronograma entre el tradicional Festival Alienigena y los festejos de Carnaval. El festival, realizado días atrás, ya había registrado picos superiores al 90% durante el fin de semana y más del 80% en jornadas hábiles, anticipando el lleno total que hoy exhibe la ciudad al pie del Cerro Uritorco.

Más allá de la programación artística, el Balneario Municipal de Capilla del Monte continúa siendo el gran imán. Con instalaciones renovadas, piletas colmadas, asadores completos y espacios para el deporte recreativo, se consolida como epicentro del verano familiar.

A su vez, paseos emblemáticos como El Zapato y Pueblo Encanto complementan la oferta junto a propuestas que combinan naturaleza, arte y gastronomía. Con actividades previstas hasta el martes inclusive, Capilla del Monte reafirma su posicionamiento como destino turístico integral en Punilla.