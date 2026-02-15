Motor Fest en marcha: la fiesta sigue este domingo frente al lago

A las 10:50 de este domingo, los autos del Motor Fest Cordobés 2026 ya se encuentran estacionados sobre la Costanera, frente al lago, en una de las postales más convocantes del fin de semana fierrero en la ciudad.

La actividad comenzó temprano, con la largada S.E a las 8 en el Parque Temático Costa Azul, y desde las 11 los vehículos empezaron a concentrarse frente al lago para que vecinos y turistas puedan observarlos de cerca.

El cronograma continuará a las 12 con el almuerzo y, a partir de las 14, se disputará la prueba especial en el Parque Temático, que será televisada en vivo.

El cierre está previsto para las 18, con la entrega de premios que coronará dos jornadas intensas a puro motor, en el marco del Rally Cordobés.