Reclamaron que Argentina intervenga en la causa de la abogada detenida en Brasil

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, solicitó formalmente a la Cancillería que intervenga en el caso de la abogada argentina Agostina Páez, quien permanece retenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro. El planteo sostiene que las medidas cautelares impuestas serían “desproporcionadas”.

La nota fue enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, e ingresó el viernes al mediodía. En el documento se requiere que la representación consular argentina garantice el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales de la joven de 29 años.

En la misiva, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y sostuvo que “es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.

Agostina Páez se reencontró con su familia en Brasil

Luego de que la Justicia brasileña dejara sin efecto la prisión preventiva, Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial tras un episodio ocurrido en un bar de Brasil, continúa en Río de Janeiro mientras avanza la investigación judicial, y este sábado se reencontró con su familia.

La joven de 29 años pudo estar con su padre y su hermana. “Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija nuevamente”, expresó Mariano Páez, el papá de la imputada, en diálogo televisivo.

La llegada de su padre aparece como un punto clave para su contención emocional. Mariano Páez llegó a Brasil para acompañarla durante el proceso judicial que atraviesa.

Antes de partir, el hombre habló desde el aeropuerto de Santiago del Estero y definió el episodio como “una pesadilla” para la familia, aunque remarcó que hoy atraviesan un momento de mayor alivio: “Están felices porque están saliendo bien las cosas”.

Mariano emprendió el viaje junto a su pareja y su otra hija, con escala previa en Buenos Aires, desde donde voló a Río de Janeiro. “Tengo una entrevista con el consulado, va a estar todo bien”, expresó.

Consultado sobre el tiempo que permanecerá en Brasil, fue contundente: “Me voy a quedar lo que sea necesario, serán 10 o 15 días”.