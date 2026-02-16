Consternación en Carlos Paz por la muerte de un querido vecino

Una gran consternación se apoderó de la sociedad de Villa Carlos Paz tras conocerse la noticia del fallecimiento de Guillermo Minervini, un querido vecino de la ciudad. Había nacido el 19 de septiembre de 1961 y perdió la vida ayer.

Las redes sociales se llenaron de comentarios para despedirlo y muchos destacado su calidad humana.

Sus restos son velados este lunes 16 de febrero desde el mediodía en la Sala Esmeralda de la Empresa Brandalise (Eduardo Wilde 20) y serán cremados en el día de mañana.

Será recordado como un hombre de familia, deportista y buena persona.