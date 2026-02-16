Fiesta y tradición: continúa el Carnaval en Icho Cruz

La localidad de Icho Cruz vivió anoche una verdadera fiesta popular en el marco del Carnaval 2026. Vecinos y visitantes se congregaron sobre la Avenida Argentina para disfrutar de una jornada marcada por la música en vivo, el color de las comparsas y el talento de las academias de danzas folklóricas.

Desde temprano, el público comenzó a ocupar cada rincón del predio, generando un clima de encuentro y celebración que se extendió durante toda la velada. Familias, grupos de amigos y turistas acompañaron con aplausos y entusiasmo cada una de las presentaciones artísticas, consolidando al evento como uno de los más convocantes del verano en el Valle de Punilla.

Hoy continúa la fiesta

El Carnaval tendrá esta noche su segunda jornada, con una nueva programación que promete mantener el espíritu festivo y la masiva convocatoria.

Desde las 21.30 horas

Av. Argentina esquina Entre Ríos

Entrada libre y gratuita

Cronograma en escenario

La Lunna

La Nota

Llaxtamasi

Paquito Ocaño

Con acceso libre y gratuito, el Carnaval de Icho Cruz reafirma su lugar como una de las celebraciones más convocantes del verano en la región, fortaleciendo el encuentro comunitario y la puesta en valor de la cultura popular.