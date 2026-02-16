¿Hasta cuándo seguirá la lluvia en Carlos Paz?

Villa Carlos Paz continuará bajo un escenario de tiempo variable durante los próximos días, con lluvias y tormentas que se presentarán de manera intermitente.

Para este lunes se prevén tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las lluvias podrían volverse más aisladas, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La máxima alcanzaría los 30 grados.

El martes la inestabilidad seguirá presente. Se anuncian tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde podrían registrarse nuevos episodios de lluvia. Recién hacia la noche se espera una disminución en la probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipa condiciones similares para miércoles y jueves, con temperaturas que rondarán los 30 grados y chances de tormentas en distintos tramos del día.

Hacia el viernes y el fin de semana podrían registrarse mejoras parciales, aunque el tiempo se mantendría variable y no se descartan nuevas lluvias aisladas.