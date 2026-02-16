Multitudinario cierre y coronación en la 70ª Fiesta Nacional del Trigo

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó el cierre de la 70ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones, donde recorrió la exposición agroindustrial, participó de las actividades artísticas y entregó un aporte provincial de 49,5 millones de pesos a los organizadores.

La mandataria fue recibida por el intendente local, Fabián Francioni, y por el presidente del Club Leones Deportivo Agrario Social y Biblioteca, Gustavo Torregiani, institución responsable del evento. También participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

Durante su visita, Prunotto destacó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector productivo y a las economías regionales, y recordó los anuncios realizados días atrás por el gobernador Martín Llaryora en favor del sector agroindustrial.

Elección de la Reina Nacional del Trigo

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la elección de la Reina Nacional del Trigo 2026-2027. La corona quedó en manos de la representante de La Pampa, Yanela Pascal Campagno, quien además fue distinguida como “Mejor compañera”.

Lourdes Cravero, de Noetinger (Córdoba), fue elegida primera princesa, mientras que Candela Resler, de Eduardo Castex (La Pampa), obtuvo el título de segunda princesa.

Una historia de 70 ediciones

La Fiesta Nacional del Trigo celebró este año 70 ediciones ininterrumpidas, consolidándose como uno de los eventos agroindustriales más importantes del país. La programación incluyó las 53ª Jornadas Trigueras Nacionales, exposición de maquinaria y servicios, feria de artesanos y emprendedores, patios gastronómicos y el tradicional Concurso Nacional de Trigo.

Las jornadas técnicas contaron con espacios como la 12ª Mesa Nacional del Trigo y la Mesa Pyme y de Maquinaria Agrícola de la Región Centro, además de la participación internacional de Abitrigo (Asociación Brasileña de la Industria del Trigo).

El cierre artístico estuvo a cargo de La Delio Valdez, Ahyre, Paquito Ocaño y Evolution Tango, que coronaron una edición histórica para esta tradicional celebración del hombre de campo argentino.