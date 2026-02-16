Todo sobre el carnaval de Carlos Paz: desfile de comparsas y alegría

La ciudad de Villa Carlos Paz celebrará el carnaval este lunes 16 de febrero con todo el color de un desfile de comparsas que comenzará en el Reloj Cucú y avanzará hacia el Puente del Centenario. Habrá más de cuatrocientos artistas representantes de diferentes partes del mundo, incluyendo Bolivia, Perú, Brasil y Argentina y se anticipa una noche de fiesta.

Las distintas delegaciones recorrerán diez cuadras en pleno centro de la ciudad y se espera la participación de una multitud.

La celebración dará inicio a las 20,30 horas y el público podrá disfrutar de la vibrante presencia de morenadas, caporales, comparsas y batucadas que llenarán las calles con sus danzas y música tradicionales.

Este carnaval será una verdadera fiesta multicultural, convirtiéndose en uno de los eventos más destacados de la región en este fin de semana extra largo de carnaval. Además, por primera vez, se presentará la Batucada y Comparsa de Villa Carlos Paz, que cuenta con más de setenta integrantes y ha sido conformada recientemente.