Villa Dolores vibró con los corsos: más de 15.000 personas disfrutaron del Carnaval

Anoche, la ciudad de Dolores volvió a llenarse de ritmo, color y alegría con el regreso de los corsos en la Plaza Mitre. Más de 15.000 vecinos y turistas disfrutaron de la primera noche de esta tradicional celebración del Carnaval, que contó con la participación de las comparsas locales Renacer de Kalfú, Mar-kos, Flúo Carioca y Hualum Hualá, así como de agrupaciones invitadas de otras localidades como Sueños y Esperanzas de Sauce Arriba y Arabela de Tilisarao.

El cierre bailable estuvo a cargo del grupo Q’ Manía, que hizo vibrar a todos los presentes con su música.

La celebración continúa esta noche, con la segunda jornada de los Corsos Dolorenses que contará con seis comparsas y el cierre musical a cargo de Pablo Luna, ex integrante de Banda XXI. La invitación es a acercarse desde las 22 horas para vivir otra noche de alegría y tradición en nuestra ciudad.