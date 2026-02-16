Villa María detectó más de 100 propiedades abandonadas: municipio presionarán a sus dueños

Villa María detectó más de 100 edificios, viviendas y construcciones en estado de abandono y anunció que buscará forzar su recuperación a través de un fuerte adicional tributario. La medida apunta a revertir un problema urbano que, por su magnitud, impacta en la seguridad, la higiene y la imagen de distintos sectores de la ciudad.

Según informó el portal Soy Villa Nueva, los inmuebles fueron incorporados al régimen de Rémora Inmobiliaria, previsto en la ordenanza 8268. Esto implica que los propietarios deberán abonar un recargo en la Tasa de Servicios a la Propiedad que puede alcanzar hasta el 150%, dependiendo de variables como la superficie del predio y el grado de deterioro.

El relevamiento se realizó de manera conjunta entre el área de Ingresos Públicos y la Oficina de Obras Privadas, que constatan el estado edilicio, el mantenimiento general, las condiciones de veredas y frentes, la seguridad estructural y el impacto urbano que generan las construcciones en ruina u obsolescencia.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Victoria Poncio, explicó que el adicional fue incorporado en la Tarifaria 2026 con el objetivo de incentivar la reactivación de obras paralizadas y evitar que propiedades abandonadas sigan degradando el entorno. Los propietarios notificados cuentan con un plazo de 10 días para presentarse en el municipio y recibir asesoramiento.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la intención es reducir riesgos sanitarios y de seguridad, y promover que los inmuebles se integren nuevamente en condiciones adecuadas al entramado urbano.