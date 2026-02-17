Alertan por tormentas fuertes con posible granizo

La Policía de Córdoba difundió una advertencia ante el pronóstico de tormentas de variada intensidad previsto para esta noche y la madrugada del miércoles en distintos puntos de la provincia.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y abundante precipitación en cortos períodos.

Desde las autoridades recomendaron circular con precaución y mantenerse atentos a los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.