Alertan por tormentas y posible caída de granizo

Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes se esperan fenómenos de distinta magnitud en la provincia, con chaparrones que podrían estar acompañados por descargas eléctricas, caída de piedras y abundante agua en poco tiempo. El escenario genera preocupación por eventuales anegamientos y complicaciones en la vía pública.

La inestabilidad no se limitará a una sola zona. Se prevén precipitaciones en sectores del sur cordobés y, con mayor probabilidad, en áreas del centro y norte provincial. Las condiciones atmosféricas seguirán siendo variables durante varios días.

Entre el miércoles y el viernes podrían desarrollarse episodios más intensos, incluso con características fuertes a severas en algunos puntos. No se descartan registros elevados de milímetros acumulados en períodos cortos, lo que podría provocar inconvenientes puntuales.

En cuanto a las temperaturas, para este martes se anuncia una máxima de 31 grados y una mínima de 19. El miércoles el termómetro treparía hasta los 33 con un piso de 21, mientras que el jueves descendería la máxima a 28 y la mínima rondaría los 17 grados, en un marco de tiempo cambiante.