Avanzan redes sanitarias y pavimento en el norte y suroeste de Córdoba

El intendente Daniel Passerini recorrió este martes las obras de cloacas y pavimentación que se ejecutan en los barrios Parque Futura y Parque Liceo III, donde ya finalizó la instalación de la red sanitaria y continúan los trabajos sobre la calzada.

Las intervenciones alcanzan a más de 5.700 vecinos del suroeste y noreste de la ciudad, con mejoras en servicios básicos y conectividad urbana.

En Parque Liceo III se colocaron 5.567 metros de cañerías, se instalaron 85 bocas de registro y se realizaron 836 conexiones domiciliarias. En paralelo, se avanza con la pavimentación de 45 cuadras de hormigón, lo que permitirá una mejor vinculación con avenidas estratégicas como Rancagua y la ruta A-174.

En Parque Futura, en tanto, se completó la ampliación de la red sanitaria con casi 6.000 metros de cañería, 68 bocas de registro y más de 600 conexiones domiciliarias. Actualmente se ejecuta la pavimentación de 44 calles de hormigón, optimizando el acceso y la conexión con la avenida Armada Argentina.

Las obras viales forman parte del Plan de 800 Cuadras que el Municipio lleva adelante junto al Gobierno de Córdoba.