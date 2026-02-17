Avilés: «Al éxito del carnaval, le sumamos el valor de nuestra identidad»

El intendente Esteban Avilés destacó la edición histórica del carnaval internacional de Villa Carlos Paz y el debut oficial de la comparsa municipal.

Se registró una convocatoria récord en un fin de semana con ocupación plena que ratificó la consolidación del destino como el predilecto por las familias argentinas, combinando eventos de carácter gratuito con una variada propuesta hotelera, gastronómica y de entretenimiento.

Desde la plazoleta del Cucú, en diálogo con El Diario, Avilés aseguró: «Al éxito del carnaval, le sumamos nuestra identidad con una comparsa que hizo su debut. Destacamos el trabajo del centro vecinal El Cucú, que son gestores históricos y parte fundamental de este producto turístico».

Con motivo del feriado, se vieron colmadas más del 98% de las plazas de alojamiento disponibles.