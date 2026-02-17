El carnaval desde el aire: así se vivió la gran fiesta del verano

Villa Carlos Paz coronó la temporada de verano con el festejo del carnaval y un fin de semana extra largo que mostró ocupación plena y un intenso movimiento. Anoche se vivió una celebración multitudinaria en el centro de la ciudad, donde miles de vecinos y turistas se congregaron para dar rienda suelta a la alegría.

Más de seiscientos artistas desfilaron por la zona del Reloj Cucú, el Centro Viejo y el Paseo de los Farolas.

Desde el municipio, confirmaron que se trató de la edición más convocante y que se alcanzó un récord de asistencia.

(Mirá las imágenes de nuestro drone)