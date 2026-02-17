El carnaval desde el aire: así se vivió la gran fiesta del verano

Villa Carlos Paz
El carnaval desde el aire: así se vivió la gran fiesta del veranoUna multitud colmó el Centro Viejo para disfrutar del paso de las distintas comparsas.
Villa Carlos Paz coronó la temporada de verano con el festejo del carnaval y un fin de semana extra largo que mostró ocupación plena y un intenso movimiento. Anoche se vivió una celebración multitudinaria en el centro de la ciudad, donde miles de vecinos y turistas se congregaron para dar rienda suelta a la alegría.
Más de seiscientos artistas desfilaron por la zona del Reloj Cucú, el Centro Viejo y el Paseo de los Farolas.
Desde el municipio, confirmaron que se trató de la edición más convocante y que se alcanzó un récord de asistencia.
(Mirá las imágenes de nuestro drone)