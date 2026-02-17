Internaron a Alberto Samid en Uruguay y su familia pidió trasladarlo de urgencia a Buenos Aires

El empresario Alberto Samid (78) fue internado en las últimas horas en Punta del Este, Uruguay por un virus detectado en su sangre, tras una infección que escaló. Su familia pidió colaboración de la provincia de Buenos Aires para su traslado ya que allí cuenta con un centro médico en el que tiene todo su historial clínico.

La información fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, mientras Samid permanece internado en el Hospital Cantegril. "Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es", explicó la mujer en un comunicado.

Además, detalló que "es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”. Tras ello, contó que el empresario necesita ser trasladado a Buenos Aires en avión sanitario e hizo una solicitud a las autoridades bonaerenses.

Internaron a Alberto Samid: su familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires

“Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió Marisa.

Por último, dejó su contacto, hizo un pedido a los seguidores del empresario y agradeció: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”. Además, precisó que hasta el momento no lograron detectarle la bacteria ni las causas que la desencadenaron.

Además, precisó que desde el Sanatorio Mitre, donde tiene su historial clínico por sus problemas de salud, ya tienen todo preparado para recibirlo. “Solo faltaría el avión sanitario, no puede esperar mucho tiempo”, insistió.

Sobre el final, aclaró que todavía no tuvo respuesta de la gobernación bonaerense. “Necesito volver a Buenos Aires, nos esperan mis dos nietitos muy angustiados. Esto me agarró sola porque vinimos solos”, lamentó.