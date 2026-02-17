Luego del desfile de comparsas, siguió la fiesta de la gente

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz vivió anoche una de las celebraciones más convocantes del verano 2026, cuando luego del desfile de comparsas por el Carnaval, una verdadera multitud continuó los festejos en las calles céntricas de la ciudad.

El público se apropió de la avenida 9 de Julio, donde vecinos y turistas prolongaron la fiesta bailando al ritmo de la música y arrojando espuma, en un clima de alegría y celebración popular.

Previamente, el tradicional desfile contó con la participación de más de seiscientos artistas, que desplegaron todo el color, el ritmo y el brillo frente al emblemático Cucú, recorriendo el sector del Centro Viejo y las inmediaciones del Puente del Centenario. Miles de personas acompañaron el evento, generando un marco multitudinario que confirmó el éxito de la convocatoria.

El evento coincidió además con un fin de semana de ocupación plena, consolidando a Villa Carlos Paz como uno de los destinos más elegidos del país durante la temporada estival.