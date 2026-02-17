Nubes, humedad y probables tormentas este martes en las sierras

Este martes 17 de febrero comenzó con cielo cubierto y una temperatura de 23,2 grados en Villa Carlos Paz, con humedad elevada del 81% y viento del este a 8 km/h, según datos del Observatorio Córdoba.

Para el resto de la jornada se prevén lluvias aisladas durante la mañana y tormentas hacia la tarde, con probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40%. La temperatura alcanzará los 30 grados y el viento rotará del noreste con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Por la noche el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias bajará al 10%, con una temperatura cercana a los 25 grados.

El pronóstico extendido anticipa máximas en torno a los 30 y 31 grados hasta el jueves. A partir del viernes se espera un descenso marcado, con mínimas que podrían ubicarse entre los 14 y 15 grados y máximas que no superarían los 26 o 27 grados durante el fin de semana.