Tanti vive una nueva noche de Martes Serranos con circo y música en vivo

En el marco de una nueva edición de los tradicionales Martes Serranos, la localidad de Tanti se prepara para vivir una noche a puro arte y música al aire libre, con propuestas pensadas para toda la familia.

La jornada de este martes comenzará a las 21:00 en el Paseo de Artesanos con la presentación de Singular Circo, que ofrecerá un espectáculo cargado de destrezas, humor y emoción. La propuesta circense promete sorprender tanto a grandes como a chicos en un entorno natural y veraniego.

En simultáneo, desde las 21:00, la Plaza 25 de Mayo será escenario del show en vivo de Xime Anuk, quien llevará al público un repertorio musical ideal para disfrutar bajo las estrellas.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa busca fortalecer los espacios culturales y promover el encuentro comunitario en uno de los puntos más convocantes del verano serrano.