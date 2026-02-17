Turismo activo: nueva caminata guiada para descubrir los paisajes de Tanti

La localidad de Tanti invita a vecinos y turistas a participar de la caminata guiada “Tras las huellas del arroyo”, una propuesta gratuita que busca fomentar el contacto con la naturaleza y el conocimiento del entorno serrano.

La actividad se realizará el miércoles 18 de febrero a las 10:00, con punto de encuentro en la Oficina de Informes ubicada sobre la Ruta 28. La experiencia tendrá una duración aproximada de una hora y presenta una dificultad media, por lo que se recomienda asistir con calzado cómodo, agua y protección solar.

La caminata permitirá a los participantes recorrer senderos naturales, descubrir la flora y fauna autóctona, y conocer más sobre la importancia ambiental de los arroyos que atraviesan la región. La iniciativa forma parte de las propuestas de turismo activo impulsadas durante la temporada de verano.

Las inscripciones se realizan en la Oficina de Turismo, comunicándose al 3541 653496. Desde la organización informaron que la actividad se suspenderá en caso de lluvia o condiciones climáticas adversas.