Valle Hermoso celebró el cierre de su Escuela de Verano

Con música, juegos y una tarde a puro sol, Valle Hermoso despidió la edición 2026 de la Escuela de Verano Municipal en un encuentro que reunió a los más chicos junto a sus familias.

La propuesta incluyó actividades recreativas, dinámicas grupales y una merienda compartida, en una jornada pensada para celebrar el cierre del ciclo estival.

Desde el área de Deportes destacaron el acompañamiento de las familias y el trabajo del equipo que llevó adelante las actividades durante toda la temporada.

El evento marcó el final de un verano con espacios de encuentro, recreación y contención para niños de la localidad.