Villa Carlos Paz celebró un carnaval histórico: ocupación plena y todo el color

La ciudad de Villa Carlos Paz celebró el carnaval a lo grande con una fiesta popular, todo el color de las comparsas y ocupación plena en el mejor fin de semana del verano 2026. Hubo más de seiscientos artistas que desfilaron frente al Cucú, por la zona del Centro Viejo y las inmediaciones del Puente del Centenario, despertando la alegría de miles de personas.

Con motivo del feriado, se vieron colmadas más del 98% de las plazas de alojamiento disponibles y la ciudad se consolidó como uno de los destinos turísticos más elegidos del país.

Fue una celebración multitudinaria en el corazón de la ciudad con la presencia de diez comparsas y un despliegue inédito.

Este año, el evento tuvo además el condimento especial del debut de la comparsa municipal, que se sumó a las tradicionales agrupaciones en un clima festivo y tuvo su bautismo de fuego. El secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, destacó el impacto del evento y dijo: «Fue un fin de semana que veníamos esperando. El sábado llegamos a ocupación plena y el domingo estuvimos al 98%. Han trabajado todos y es lo que queríamos. Ahora estamos viviendo este cierre con más de 600 participantes y nuestra comparsa municipal debutando, algo nos llena de orgullo».

Por su parte, el presidente del centro vecinal El Cucú, Dante Gabriel Monfrinotti, resaltó el esfuerzo compartido y sostuvo: «Es un proyecto que comenzamos a hablar en junio del año pasado y hoy está a la vista. Fue mucho trabajo de la Municipalidad y del centro vecinal. Es una gran fiesta para los vecinos y los comerciantes».

El intendente Esteban Avilés puso en valor el debut de la comparsa local como parte del fortalecimiento de la identidad cultural: «Le sumamos a nuestra identidad una comparsa que hizo su debut. Destacamos el trabajo del centro vecinal El Cucú, que son gestores históricos y parte fundamental de este producto turístico».

Con cifras récord, participación masiva y un fuerte sentido de pertenencia, el carnaval volvió a confirmar que Villa Carlos Paz es uno de los destinos más convocantes del país, donde el turismo, la cultura y el trabajo hacen que brille todo el año.