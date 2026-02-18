Carlos Paz: Anuncian tormentas hoy y aumento de lluvias para mañana

Villa Carlos Paz atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad. Para este miércoles se esperan tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará los 31 grados y el viento soplará del noreste entre 13 y 22 km/h.

El jueves presentará un escenario más inestable. Desde la madrugada se anuncian tormentas aisladas y durante la mañana la probabilidad de lluvias aumentará entre el 40% y el 70%. Hacia la tarde continuarán las precipitaciones en forma dispersa y por la noche se prevén chaparrones.

La mínima estimada será de 20 grados y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 31. El viento rotará al sudeste durante la jornada, manteniendo condiciones variables en distintos sectores de la ciudad.