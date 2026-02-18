Carlos Paz se renovó y cambió su puerta de entrada

Villa Carlos Paz presentó la renovación total del puente ubicado en el acceso este, uno de los principales ingresos por autopista. La estructura fue pintada e intervenida con una obra de la artista Jael Airasca, en el marco de un convenio firmado con Caminos de las Sierras.

La intervención transforma la imagen del ingreso, que ahora luce una propuesta artística cargada de color y formas dinámicas. El objetivo es revalorizar la puerta de entrada a la ciudad y consolidar una identidad visual más potente para quienes llegan.

Desde el municipio señalaron que el acuerdo permitió avanzar sobre un espacio estratégico, visible tanto para vecinos como para turistas, reforzando la presentación urbana de Carlos Paz desde el primer impacto visual.