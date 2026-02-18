A cuánto cotizan el dólar blue y el dolar oficial este miércoles

El dólar blue cotiza este miércoles 18 de febrero a $ 1.455 en Córdoba, mismo valor que al cierre del viernes, jornada en la que no tuvo variaciones.

En la city porteña, la divisa paralela mantiene la misma tendencia y cotiza en $ 1.440.

En tanto, el dólar oficial cotiza a $ 1.425, según lo publicado por el Banco Nación.

Cotización del dólar blue hoy en Córdoba

En Córdoba, el dólar blue cotiza a $ 1.424 para la compra y $ 1.455 para la venta.