Denuncian un basural a cielo abierto en Villa Santa Cruz del Lago

Vecinos de Villa Santa Cruz del Lago denunciaron la existencia de un basural a cielo abierto en un espacio verde, apuntaron contra la Municipalidad y aseguraron que el predio representa un riesgo para toda la región. El vertedero está ubicado en la intersección de las calles Los Talas y Los Geranios, colinda con la comuna de Estancia Vieja y está rodeado de viviendas.

Según manifestaron los habitantes de la zona, el lugar sería utilizado por la propia Municipalidad de Santa Cruz del Lago para arrojar residuos sólidos urbanos, restos de poda y ramas secas, generando graves riesgos sanitarios, ambientales y de incendios en una zona habitada y de entorno natural.

Los vecinos aseguran que, pese a reclamos formales y denuncias previas, el vuelco de residuos continúa sin tareas de remediación.

Se lleva además un registro de los movimientos vinculados al lugar y se especificó que los días 9 de enero y 2 de febrero, se vieron camiones municipales descargando basura domiciliaria en el lugar. Además, el pasado 17 de febrero, se constató la descarga de una batea con gran cantidad de residuos, lo que agravó la situación existente.

Ezequiel es vecino de la zona y reveló que se hicieron presentaciones ante la Municipalidad y ante la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, sin obtener hasta el momento respuestas ni controles efectivos. «Cada vez que asisto a la Municipalidad, me dicen que presente una nota por una página online. Ya les dije que quiero ser recibido por algún responsable y que dé respuestas. Es una situación de abandono institucional y necesitamos que se haga algo».