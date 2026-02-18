Días de calor intenso y lluvia en Carlos Paz y el sur de Punilla

Tras el fin de semana XXL de carnaval, se anuncia inestabilidad en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se mantiene vigente un alerta por tormentas para el sur de la provincia y chaparrones aislados en el resto del territorio. Las condiciones se mantendrían al menos hasta el próximo sábado 21 de febrero y se prevén temperaturas en ascenso, con máximas que podrían alcanzar los 30 grados.

Este miércoles 18, la jornada se presenta con cielo nublado y probabilidad de tormentas aisladas.

Durante el día de ayer, el calor y la humedad fueron los grandes protagonistas y hubo algunas localidades del interior (como Cruz del Eje y Villa Dolores) donde el termómetro llegó a marcar hasta 39 grados.

El Observatorio Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional anunció que el resto de la semana seguirá con días grises.