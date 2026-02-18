Días de calor intenso y lluvia en Carlos Paz y el sur de Punilla

El pronóstico para el resto de la semana
Días de calor intenso y lluvia en Carlos Paz y el sur de PunillaPara este miércoles 18 de febrero, se anuncia una jornada inestable con temperaturas en ascenso.
Tras el fin de semana XXL de carnaval, se anuncia inestabilidad en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se mantiene vigente un alerta por tormentas para el sur de la provincia y chaparrones aislados en el resto del territorio. Las condiciones se mantendrían al menos hasta el próximo sábado 21 de febrero y se prevén temperaturas en ascenso, con máximas que podrían alcanzar los 30 grados.
Este miércoles 18, la jornada se presenta con cielo nublado y probabilidad de tormentas aisladas.
Durante el día de ayer, el calor y la humedad fueron los grandes protagonistas y hubo algunas localidades del interior (como Cruz del Eje y Villa Dolores) donde el termómetro llegó a marcar hasta 39 grados.
El Observatorio Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional anunció que el resto de la semana seguirá con días grises.