Días de tierra, monte y compromiso en Valle Hermoso

En esta etapa participaron dos estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque (UPC) y una alumna de la Licenciatura en Turismo, quienes se integraron al trabajo cotidiano del equipo de guardaparques.

Durante su permanencia realizaron tareas de atención al visitante, mantenimiento de senderos, trabajo en vivero y control de especies exóticas invasoras. También llevaron adelante recorridas de reconocimiento del territorio, fundamentales para el monitoreo ambiental y la planificación de acciones de conservación.

Desde el equipo de la reserva destacaron que el aporte de los voluntarios permitió reforzar el funcionamiento operativo en plena temporada y sostener la calidad del servicio que se brinda a quienes recorren el área protegida.

El programa de voluntariado se consolida así como una instancia formativa en territorio, donde la experiencia práctica se vincula de manera directa con la preservación del monte serrano.