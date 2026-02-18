El Camino de Los Gigantes se pavimenta y cambia la conexión serrana

La pavimentación de la Ruta Provincial 28, conocida como Camino de Los Gigantes, se posiciona como una de las obras viales más relevantes para Punilla y el oeste cordobés. El trazado, de 77 kilómetros de extensión, conectará de manera asfaltada a los departamentos Punilla, Pocho y Cruz del Eje, integrando zonas de alto valor turístico y productivo.

La intervención se ejecuta en siete tramos: Tanti–Cerro Blanco (9,3 km), Cerro Blanco–Hotel Municipal de Tanti (13,6 km), Hotel Municipal–Río Yuspe (7,6 km), Río Yuspe–Río Guaspa (15,8 km), Río Guaspa–Río Chaves (10,9 km), Río Chaves–Tala Cañada (6,6 km) y Tala Cañada–Taninga (13,3 km).

Además, en el Camino de los Túneles se desarrollan trabajos de estabilización de montaña para prevenir desmoronamientos, con enmallado reforzado, anclajes, barreras dinámicas y defensas metálicas y de hormigón.

Estas obras forman parte de un plan vial provincial que contempla la ejecución de 250 kilómetros de rutas nuevas pavimentadas y la rehabilitación integral de más de 310 kilómetros en distintos puntos del territorio.

Entre los proyectos destacados también figuran las circunvalaciones de Río Cuarto y Villa María, la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 30 y de la Ruta Nacional 158, además de trabajos en las rutas provinciales 6, 15, 17, 11, 10 y 4.

El programa apunta a fortalecer la conectividad regional, dinamizar la actividad turística y productiva y sostener empleo en distintos puntos de la provincia.