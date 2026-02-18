Equipos municipales nivelaron calles en Villa del Lago y Colinas

La Municipalidad de Villa Carlos Paz desplegó operativos de mantenimiento vial durante el fin de semana largo en diferentes sectores de la ciudad. Las tareas incluyeron arreglo de calles y recolección de áridos, con intervención de maquinarias y personal en varios barrios.

El sábado, los trabajos se concentraron en el Distrito Oeste, específicamente en barrio Carlos Paz Sierras, donde se realizaron arreglos de calles.

El domingo, las cuadrillas se trasladaron al Distrito Sur y trabajaron en los barrios Miguel Muñoz B y Villa del Río, también con tareas de mantenimiento vial.

El lunes y martes, las acciones continuaron en el Distrito Oeste, en barrio Colinas, donde se llevó adelante la recolección de áridos acumulados.

Finalmente, el miércoles, el operativo se desarrolló en el Distrito Norte, en barrio Villa del Lago, con nuevos arreglos de calles.