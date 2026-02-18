La comuna de Cuesta Blanca se sumó a jornada sobre innovación escolar

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este miércoles por la mañana de una reunión desarrollada en la Comunidad Regional Punilla, en la ciudad de La Falda, junto al ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra.

Del encuentro también formaron parte secretarios, intendentes, presidentes comunales y otras autoridades de la región, quienes compartieron una jornada de trabajo centrada en el eje “Innovación, aprendizajes y tecnología. Información para la gestión territorial educativa”.

Durante la exposición se abordaron herramientas vinculadas a la modernización del sistema educativo, el uso de tecnología en las aulas y la planificación estratégica en cada localidad, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Ministerio y los gobiernos locales.

La actividad se enmarca en una serie de reuniones regionales impulsadas por la cartera educativa provincial para acompañar a municipios y comunas en la implementación de políticas públicas vinculadas a la educación.