La Defensoría presentó su informe 2025 en la Legislatura

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba presentó ante la Legislatura provincial su informe anual de gestión 2025, cumpliendo con lo establecido por la Ley N° 7.741.

Como cada año, antes del 1 de marzo, la institución oficializa un documento que detalla las actuaciones, relevamientos y labores desarrolladas en defensa de los derechos ciudadanos.

El informe fue elaborado en el marco de la gestión del actual Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, y se puso a disposición para su revisión conforme al artículo 19 de la mencionada ley, que establece la obligatoriedad de rendir cuentas sobre la labor realizada.

El documento aborda el funcionamiento de las distintas áreas y programas del organismo, las consultas y reclamos recibidos, los expedientes iniciados, las mediaciones efectuadas y las intervenciones realizadas en materia de derechos humanos.

Además, el informe completo puede consultarse en la página web oficial de la institución.