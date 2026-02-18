«La Llama que Llama» resucita para volver a la pantalla de Flow

El ícono de la publicidad argentina vuelve a Personal y estará disponible como un nuevo contenido para ver en Flow. «La Llama que Llama» resucita para volver a divertir al país y se anuncian nuevas emisiones que reinventan el humor y la desfachatez de las divertidas habitantes de la Puna.

Los anuncios originales se emitieron entre 1997 y 2002 y fueron una creación de la agencia Agulla & Baccetti para promocionar el servicio de llamadas de larga distancia de la empresa Telecom, hoy conocida como Personal.

Rápidamente, la campaña fue un éxito y dejó inmortalizadas frases icónicas.

Las historias de la familia de llamas que aprovechan los beneficios de la compañía para hacer bromas telefónicas, son una pieza publicitaria que dejó una huella imborrable en la cultura argentina. La buena noticia es que vuelven por más.