¿Perdés el subsidio de luz o gas? Consultá en la Defensoría

El Gobierno Nacional oficializó, mediante el Decreto 943/2025 publicado en el Boletín Oficial, un nuevo esquema de subsidios energéticos que elimina la segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) y redefine el sistema en dos categorías: “con subsidio” y “sin subsidio”.

La medida unifica los subsidios vigentes y establece nuevos bloques de consumo base para la energía eléctrica. La administración quedará a cargo del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, que será el organismo encargado de determinar la categorización de cada usuario.

Podrán acceder al subsidio los hogares con ingresos inferiores a $3.900.000 (a febrero de 2025) o aquellos que cuenten con un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad.

Además, durante este año se aplicará una bonificación adicional del 25% para ambos servicios energéticos, beneficio que disminuirá progresivamente hasta desaparecer en diciembre de 2026.

Los interesados pueden solicitar el subsidio o actualizar sus datos a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios. No obstante, debido a que la recategorización contempla variables como ingresos, consumo, bienes declarados, zona geográfica y estación del año, la Defensoría del Pueblo de Córdoba ofrece asistencia personalizada.

La atención se realiza en forma presencial en Deán Funes 352 (Córdoba capital), por teléfono al 0800 777 0337 o vía WhatsApp al 351 5331770, de lunes a viernes de 8 a 18. Se reciben consultas de toda la provincia.

Para gestionar el trámite, se recomienda contar con DNI del beneficiario, usuarios y contraseñas de plataformas digitales (empresas de servicios, Mi Argentina, CIDI) y facturas o números de contrato de los servicios.