Reviví la gran fiesta de carnaval que se apoderó de la ciudad

Las comparsas desfilaron por el Reloj Cucú, el Paseo de las Farolas y el Puente del Centenario.
miércoles, 18 de febrero de 2026 · 10:31

Un carnaval excepcional se vivió en la ciudad de Villa Carlos Paz. Hubo ocupación plena y múltiples actividades que fueron disfrutadas por vecinos y turistas y que tuvieron su «broche de oro» con la presencia de las coloridas comparsas en la zona del Reloj Cucú, el Paseo de las Farolas y el Puente del Centenario.

El Desfile Internacional de Comparsas aportó color, música y diversidad cultural con la participación de delegaciones nacionales e internacionales, fortaleciendo el perfil multicultural del destino.

Una multitud vibró con el paso de las batucadas y las compañías de bailes que dieron rienda suelta a la alegría del carnaval.

Más de seiscientos artistas formaron parte del espectáculo que congregó a miles de familias en el Centro Viejo.

