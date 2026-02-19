Agua del Paraná rumbo a Córdoba: avanzan nuevos tramos

El Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba dio un nuevo paso en su ejecución con la apertura de sobres correspondientes a los bloques B y C de la Fase I, en el marco del proceso licitatorio que permitirá avanzar en la construcción de los tramos centrales de la obra.

El proyecto contempla la captación de agua del río Paraná en la zona de Coronda, su potabilización y el transporte a través de un sistema troncal hacia territorio cordobés. En esta primera etapa, el suministro llegará hasta la ciudad de San Francisco, en el este provincial.

La inversión prevista para estos bloques supera los 165.700 millones de pesos y cuenta con financiamiento internacional proveniente de fondos árabes, con garantía del Estado nacional y el compromiso conjunto de los gobiernos de Santa Fe y Córdoba. El procedimiento forma parte del esquema formal de licitación pública, que establece mecanismos de transparencia e igualdad en la selección de las empresas oferentes.

Según lo proyectado, el acueducto beneficiará inicialmente a más de 200 mil habitantes. Una vez completado el sistema integral, el alcance superará el millón de personas en ambas provincias, fortaleciendo la seguridad hídrica, el abastecimiento de agua potable y el desarrollo productivo en la región.

La obra es considerada una de las infraestructuras hídricas más relevantes actualmente en ejecución en el país, tanto por su escala como por su impacto social y territorial. Además de mejorar el acceso al agua en localidades del interior, apunta a consolidar un esquema de cooperación interprovincial para abordar de manera conjunta problemáticas estructurales vinculadas al recurso hídrico.