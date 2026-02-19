Alerta meteorológico en Punilla: se anuncian tormentas fuertes, granizo y viento

El aviso alcanza también a Carlos Paz
Alerta meteorológico en Punilla: se anuncian tormentas fuertes, granizo y vientoFuerte temporal y descenso de temperatura, la inestabilidad se mantendrá durante el fin de semana.
Tras el paso del temporal que causó destrozos en el sur de Córdoba, se anuncia una jornada lluviosa en Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas de gran inestabilidad para el cierre de la semana y se mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Se esperan vientos que podrían alcanzar hasta los 80 km/h y una importante actividad eléctrica.
Además, se prevé una temperatura máxima que podría alcanzar los 31º y acumulados de lluvias de hasta 70 milímetros.
Para mañana viernes 20, se anuncia una máxima de 30º, cielo nublado y tormentas aisladas que se intensificarán hacia la noche. En tanto, para el sábado 21, se prevé una máxima de 25° y tormentas fuertes por la mañana.
El domingo 22, habrá una mejora de las condiciones meteorológicas con nubosidad variable y una temperatura que ascendería a 26°.