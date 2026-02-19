Alerta meteorológico en Punilla: se anuncian tormentas fuertes, granizo y viento

Tras el paso del temporal que causó destrozos en el sur de Córdoba, se anuncia una jornada lluviosa en Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas de gran inestabilidad para el cierre de la semana y se mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se esperan vientos que podrían alcanzar hasta los 80 km/h y una importante actividad eléctrica.

Además, se prevé una temperatura máxima que podría alcanzar los 31º y acumulados de lluvias de hasta 70 milímetros.

Para mañana viernes 20, se anuncia una máxima de 30º, cielo nublado y tormentas aisladas que se intensificarán hacia la noche. En tanto, para el sábado 21, se prevé una máxima de 25° y tormentas fuertes por la mañana.

El domingo 22, habrá una mejora de las condiciones meteorológicas con nubosidad variable y una temperatura que ascendería a 26°.