Anmat prohibió un aceite de oliva «trucho» de una reconocida marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un aceite de oliva falsificado de una reconocida marca argentina. El producto no tenía registros sanitarios válidos y presentaba una etiqueta engañosa de la firma «Nucete», aunque en realidad no había sido elaborado por esta compañía.

La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y tiene alcance en todo el territorio nacional.

Se difundió además un instructivo para diferenciar el producto original del «trucho» vinculados a irregularidades entre el envase original y el sospechoso. La empresa Agro Aceitunera S.A. informó que no elaboraba ese producto, que desconocía su contenido y procedencia y que los datos consignados en la etiqueta no coincidían con sus registros oficiales.

El organismo resolvió retirarlo del mercado por no contar con trazabilidad ni poder garantizar condiciones seguras de elaboración.