Ariel Ocampo y Jael Airasca pintan la nueva postal de Villa Carlos Paz

El ingreso este a Villa Carlos Paz ya no es el mismo. El mural que avanza sobre el puente que conecta la autopista y avenida Bach con avenida San Martín superó el 40% de ejecución y comienza a marcar un antes y un después en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

La intervención que abarca más de 3.100 metros cuadrados entre muros de contención, vigas y laterales fue encomendada por Caminos de las Sierras a dos referentes del muralismo cordobés: Ariel Ocampo y Jael Airasca. Junto a un equipo de seis colaboradores, trabajan entre ocho y diez horas diarias en distintos frentes simultáneos, con jornadas que comienzan antes del amanecer y exigen tanto precisión artística como esfuerzo físico.

Una dupla consolidada en grandes escalas

Ocampo, de 54 años, con una extensa trayectoria en el arte público y ganador del Premio Jerónimo Luis de Cabrera en 2023, y Airasca, artista carlospacense de 33 años, conforman una dupla que ya dejó su sello en varios puentes de la circunvalación de Córdoba. “Somos artistas y trabajadores”, resume Ocampo. “No esperamos que baje la musa, la inspiración nos encuentra trabajando”.

La planificación previa fue clave, bocetos aprobados por ingenieros, permisos, logística y coordinación técnica para intervenir una estructura de gran complejidad. Ambos se conocieron durante las convocatorias de murales en la costanera de Córdoba y desde entonces encontraron una sintonía creativa que los llevó a asumir proyectos de gran magnitud. Entre puente y puente desarrollan trabajos independientes, pero cuando se trata de superficies monumentales, la dupla vuelve a unirse.

Una nueva bienvenida y despedida para la ciudad

La obra propone una experiencia distinta para quienes ingresan desde el “embudo” o desde la ruta al tomar la curva hacia la ciudad. También para quienes parten. El mural funciona como una nueva bienvenida y, al mismo tiempo, como una despedida cargada de color y energía.

Las formas nacen de una inspiración orgánica, floral y vegetal, aunque llevadas a la abstracción. Planos amplios, colores vibrantes y movimiento dialogan con el paisaje serrano y equilibran la marcada horizontalidad del puente con fuertes planos verticales. “Es una obra distinta a lo que veníamos haciendo, puramente abstracta, pero con una raíz natural muy fuerte”, explica Ocampo. "El color ya se percibe a la distancia y llama la atención de conductores y peatones que celebran la transformación con bocinazos y palabras de aliento".

El orgullo de volver a casa

Para Jael Airasca, la intervención tiene un significado especial. Nacida en Carlos Paz y hoy radicada en Córdoba capital, vive este proyecto como un reencuentro con su ciudad y su gente. “Está muy feliz”, cuenta Ocampo, quien destaca el orgullo de acompañarla en esta vuelta a su lugar.

La obra continúa avanzando con el acompañamiento de las cuadrillas de Caminos de las Sierras y, si el clima acompaña, estaría finalizada en las próximas semanas. Mientras tanto, el puente ya suma identidad y se convierte en un nuevo ícono urbano que miles de personas atraviesan cada día.