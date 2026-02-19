Cierra la histórica fábrica de alfajores «La Paila» después de 30 años

Después de 30 años, la histórica fábrica cordobesa de alfajores «La Paila» decidió cerrar sus puertas. Se trata del emprendimiento que nació en el año 1992, cuando Coni González, comenzó a fabricar una serie de delicias inspiradas en recetas familiares y logró forjar un sueño.

En el año 2002, la empresa abrió el primer local en el Shopping de Villa Cabrera y cuatro años más tarde, en el año 2006, en el Dinosaurio Mall de Alto Verde. Su hijo Gabriel se hizo cargo de la fábrica en 2016 y abrió un local en calle Duarte Quirós 187, marcando una nueva etapa de crecimiento del proyecto que culminó abruptamente en este 2026.

La decisión fue comunicada a través de un sentido mensaje en las redes sociales donde explicaron: «Hoy nos toca dar una noticia que jamás hubiéramos querido dar. Frente al complejo panorama que atraviesa la economía de nuestro país y los constantes cambios que dificultan enormemente poder trabajar con un horizonte claro, hemos tomado la difícil decisión de cerrar esta hermosa empresa que comenzó hace 30 años»

«Hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado. La difícil e inestable realidad económica que vivimos en Argentina, especialmente para quienes emprenden y producen, hace cada vez más difícil sostener un proyecto en el tiempo»; añadieron.

«Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dado todo. Nos llevamos el cariño de cada cliente, cada charla y cada momento compartido, que quedarán siempre en nuestra historia. ¡Gracias de corazón por haber sido parte de este camino!»; sostuvieron.

Asimismo, dieron a conocer que la fábrica seguirá abierta hasta el sábado 28 de febrero y lanzaron un mensaje final: «Queremos informar que estamos abiertos a la posibilidad de que alguien continúe con la marca y su cartera de clientes, con el deseo de que todo lo construido durante estos 30 años pueda tener continuidad».