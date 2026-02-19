¿Cómo reforzará Carlos Paz los ingresos y egresos escolares este año?

Carlos Paz presentó este 19 de febrero el programa “Escuelas Seguras”, una iniciativa integral destinada a establecimientos educativos públicos y de gestión privada de toda la ciudad, que articula recursos municipales, personal capacitado y herramientas tecnológicas para reforzar la prevención en el ámbito escolar.

El plan apunta a fortalecer la seguridad vial y peatonal en los ingresos y egresos, acompañando a niños, adolescentes y sus familias en el inicio y desarrollo del ciclo lectivo.

Plan integral de demarcación vial

En los próximos días comenzará la señalización horizontal y vertical en todos los establecimientos educativos, incluyendo sendas peatonales y cartelería específica.

Las tareas se realizan de cara al inicio de clases con el objetivo de ordenar el tránsito en zonas escolares y reducir riesgos en horarios de mayor circulación.

Operativo Blanco

La ciudad implementa el Operativo Blanco en escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, tanto en turnos diurnos como nocturnos.

El dispositivo refuerza la presencia preventiva municipal en horarios clave de ingreso y salida, con foco en la seguridad peatonal y el control vehicular.

Observatorio Vial

El programa se complementa con la labor del Observatorio Vial, organismo municipal creado para analizar datos de tránsito, detectar puntos críticos y diseñar políticas preventivas orientadas a disminuir los siniestros viales.

Centro de Monitoreo VCP y domos

Como parte de la estrategia preventiva, se instalaron domos en los accesos a establecimientos educativos que permiten seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo VCP.

El sistema funciona tanto en horarios diurnos como nocturnos y forma parte de una política de control descentralizado con recursos propios.

Inversión en infraestructura escolar

En paralelo, a través del programa FODEMEEP, el municipio realizó durante el verano 2026 trabajos de mantenimiento y puesta en valor en más de diez establecimientos educativos de la ciudad.

Las intervenciones incluyeron mejoras edilicias y tareas de conservación, en el marco del acompañamiento al sistema educativo local.