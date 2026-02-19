Córdoba moderniza el Código Minero y elimina el papel

La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves una reforma al Código Minero provincial que establece la digitalización total de los trámites y actuaciones ante la autoridad minera.

Durante la segunda sesión ordinaria del 148° período legislativo, la Unicameral convirtió en ley una iniciativa que modifica artículos de la Ley 5.436 con el objetivo de incorporar tecnologías de la información y la comunicación al procedimiento minero. A partir de ahora, escritos, presentaciones, notificaciones y documentación deberán canalizarse exclusivamente por medios electrónicos o digitales habilitados por la autoridad correspondiente.

La normativa dispone que los documentos digitales tendrán los mismos efectos jurídicos y probatorios que los realizados en soporte papel. También establece que quienes actúen ante la Secretaría de Minería deberán contar con identidad digital registrada en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) y con domicilio administrativo electrónico.

Además, se actualizó el régimen de notificaciones y representación para dotar de mayor claridad normativa y celeridad a los procesos, manteniendo las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.

En la misma sesión, la Legislatura también aprobó el cambio de denominación de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, que pasará a llamarse Dirección General de Educación Pública de Gestión Privada, en línea con la legislación nacional y provincial vigente.