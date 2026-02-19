Córdoba se encuentra paralizada por las protestas contra la reforma laboral

Los gremios de movilizarán este jueves 19 de febrero por las calles de la ciudad de Córdoba en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Una jornada de protesta se vivirá hoy en todo el país en medio del paro general que lanzó la Confederación General del Trabajo y se encuentran resentidos los servicios de transporte, recolección de residuos y la atención en varias dependencias públicas.

Los gremios de la CGT local se concentran en la Casa Histórica, en Avenida Vélez Sarsfield 137 alrededor del mediodía.

Dentro de los gremios que adhieren a la protesta, se encuentran el Sindicato de Empleados Públicos, La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), La Bancaria, Gráficos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), entre otros.