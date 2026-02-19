Cosquín activa su nuevo sistema de colectivos: líneas, tarifas y cómo funcionará

La Municipalidad de Cosquín anunció la implementación del nuevo Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros, que comenzará a funcionar el miércoles 25 de febrero. El esquema fue otorgado mediante la Ordenanza N° 4324/2026, que concedió la prestación a la empresa Martínez S.R.L.

La puesta en marcha implica una inversión municipal mensual de 16.400.000 pesos y contempla dos líneas con recorridos diferenciados, refuerzo en horario escolar y un esquema de beneficios sociales.

El Ejecutivo municipal informó que en los próximos días se darán a conocer los horarios y frecuencias.

Funcionamiento del servicio

La prestación se realizará de lunes a viernes, en días hábiles administrativos.

No habrá servicio los sábados, domingos ni feriados.

El sistema operará 10 días antes y 10 días después del ciclo escolar.

Durante enero no se prestará servicio.

Línea 1: Centro – Condado

Centro – Condado (ida): Terminal, Pte. Perón, Salta, Santa Fe, Pan de Azúcar, Av. San Martín, Av. Juan B. Justo, Rotonda Cruz Azul, Las Heras, Bella Vista, Emperador Carlos V, Colinas del Rey, De Las Armas, Conde de Soissons, Emperador Carlos V.

Condado – Centro (regreso): Colinas del Rey, Ruta 38, Av. San Martín, Pte. Perón, Pan de Azúcar, P. Carranza, San Luis, Av. San Martín, Sarmiento, Presidente Perón, Salta (Terminal).

Línea 2: Centro – Acceso Sur – San José Obrero – Casa de Té

Centro – Acceso (ida): Terminal, Pte. Perón, San Luis, Av. San Martín, Podestá, P. Carranza, Podestá, Edison, Centrángulo, P. Carranza, A. Sabattini, Tucumán, Sarmiento, Pte. Perón, Salta, Tucumán, Pedro Ortiz, Puente Mercedes Sosa, Av. Cap. Aviador Omar Castillo.

Barrios San José Obrero (ida): Margarita Palacios, Chango Rodríguez, Armando Tejada Gómez, paso por CIC, Candelaria, Margarita Palacios, Galopera.

Barrios San José Obrero (regreso): Galopera, Armando Tejada Gómez, Av. Cap. Aviador Omar Castillo.

Barrio Pan de Azúcar (ida – únicamente horario escolar): Av. Cap. Aviador Omar Castillo, Rotonda, María Eloísa, Elpidio González.

Barrio Pan de Azúcar (regreso): María Eloísa, Rotonda, Av. Cap. Aviador Omar Castillo.

Centro – Acceso (regreso): Av. Cap. Aviador Omar Castillo, Pan de Azúcar, P. Carranza, A. Sabattini, Pte. Perón, San Luis, Av. San Martín, Sarmiento, Pte. Perón (Terminal).

Beneficios para los usuarios

El boleto tendrá un valor de 1.500 pesos.

A través de una tarjeta personal se aplicará automáticamente un 25% de descuento por viaje.

Los acompañantes de estudiantes con BEC contarán con un 50% de descuento por viaje.

Se recibirán todos los boletos sociales vigentes: BEC, BOS, BSC y BAM.

Control y supervisión

El municipio ejercerá el control y la supervisión permanente del sistema.

Esto incluye fiscalización de higiene y seguridad en las unidades, facultad de modificar recorridos, paradas o frecuencias y aplicación de sanciones ante incumplimientos.

Objetivos

Entre los ejes planteados se destacan asegurar un transporte urbano seguro y regular, garantizar el acceso a la educación mediante la continuidad del servicio, responder a una demanda histórica de vecinos y alcanzar un promedio de 500 boletos diarios durante la primera mitad del año.