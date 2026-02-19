Cosquín celebra el Carnaval este sábado en Plaza San Martín

La ciudad se prepara
Cosquín celebra el Carnaval este sábado en Plaza San MartínLa Plaza San Martín será escenario desde las 19.30 de una noche con shows en vivo, feria y actividades para toda la familia
Cosquín vivirá este sábado 21 de febrero una jornada especial de Carnaval en la Plaza San Martín, con una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y actividades recreativas.
La programación comenzará a las 19.30 y contará con food trucks, el paseo Me.Pr.Em y espuma loca gratuita para los más chicos. El cierre estará a cargo de Marcos Bainotti, que encabezará el show principal de la noche.
La convocatoria apunta a reunir a vecinos y visitantes en un evento al aire libre para disfrutar en familia.