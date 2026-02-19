El granizo hizo estragos en el sur de Córdoba: mirá el tamaño de las piedras

Cinco localidades del interior de Córdoba se vieron afectadas por la tormenta que alcanzó a los departamentos de Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña. Se registró la caída de granizo de gran tamaño, hubo voladuras de techos y varias familias tuvieron que abandonar sus hogares a causa del intenso temporal.

También se produjo la caída de varios árboles, calles anegadas y cortes totales de energía y comunicaciones.

La Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Seguridad informó que desplegó un operativo de asistencia en distintas localidades como Los Surgentes (Dpto. Marcos Juárez), Alejo Ledesma (Dpto. Marcos Juárez), Justiniano Posse (Dpto. Unión), Colonia Bremen (Dpto. Marcos Juárez) y Serrano (Dpto. Roque Sáenz Peña).

(Mirá el tamaño del granizo).