Histórico: Entra en funcionamiento el nuevo acueducto de Villa Carlos Paz

La próxima semana entrará en funcionamiento el nuevo acueducto de Villa Carlos Paz, una obra histórica que permitirá solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable en la ciudad. La conexión se realizará el miércoles 25 de febrero, antes del inicio del ciclo lectivo 2026, y se informó que el servicio se verá restringido durante 24 horas.

Se hizo una importante inversión con fondos de la Municipalidad y el gobierno provincial y se pondrá fin a las roturas permanentes del acueducto y del pavimento, ocasionadas por seis décadas de desinversión por parte de la Coopi, la antigua prestataria de los servicios de agua en el ejido municipal y las comunas del sur de Punilla.

Es importante destacar, que la obra completa incluye la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro (etapa ya finalizada).

Una vez concluidos estos trabajos, comenzará la repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano (en el tramo comprendido entre la Avenida General Paz y la calle Brasil) con la incorporación de un separador central y mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial.

La puesta en funcionamiento del nuevo acueducto implicará que el servicio de agua se vea restringido a partir de la medianoche del día miércoles 25 de febrero, por un plazo de 24 horas. Esto se debe a que la conexión debe llevarse a cabo sin circulación de agua.