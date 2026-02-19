Paro general: Qué servicios se verán afectados en Carlos Paz

Comenzó el paro general contra la reforma laboral y varios servicios se verán afectados este jueves 19 de febrero en Villa Carlos Paz. Los gremios se movilizan contra el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que se tratará hoy en Diputados.

El transporte urbano se encuentra paralizado en la ciudad por la decisión de AOITA de plegarse a la medida de fuerza convocada por la CGT y la medida se extenderá hasta la medianoche del viernes. Lo mismo ocurrirá con el transporte interurbano.

Luz y Fuerza confirmó que se suma a la medida de fuerza contra la reforma laboral y no habrá atención en las oficinas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. En ese sentido, tampoco habrá servicio de recolección de residuos, según informaron desde Surrbac y se encuentran suspendidos los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

La Asociación Bancaria confirmó su adhesión a la medida de fuerza y tampoco habrá atención en los bancos. En tanto, se suspenderá el funcionamiento de las oficinas de Anses y PAMI.

Los docentes agrupados en la UEPC adhirieron al paro y no habrá clases este jueves 19 en la escuelas de la provincia.